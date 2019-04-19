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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54181

Молдованин предлагал сумским пограничникам взятку

12 мая в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

Во время проведения пограничного контроля гражданина Молдовы, который в качестве пассажира въезжал в Украину автомобилем марки «КIА», стражи границы обнаружили наличие в предоставленном мужчиной паспортном документе 14 отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины с признаками подделки.

В ходе выяснения происхождения отметок, иностранец, с целью не привлечение его к уголовной ответственности по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 1000 рублей РФ.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 358 и 369 УК Украины, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы.

Право Взятка Пограничники
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