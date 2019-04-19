За пьяную езду чиновника мэрии Сум оштрафовали и лишили прав

Судья Алексей Сибилев объявил постановление, по которому на Романа Басараба наложили штраф 10200 грн и права управления транспортным средствами на 1 год, пишет sumy.today.
Напомним: происшествие с чиновником произошло вечером 4 мая. Тогда патрульным сообщили о возможно нетрезвом водителе, они его обнаружили, дали сигнал об остановке, но тот пытаясь скрыться во дворах ,врезался в дерево, после чего его обезвредили.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Ромны –Липовая Долина - Лебедин - Тростянец - Мезеновка в районе поворота на село Зубовка,...
Инспекторы составили 3 административных материалы на пьяного сумчанина, которым оказался начальник планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского...
9-й протокол за управление с признаками опьянения составили патрульные на сумчанина....
Три административных материала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП....
4 мая около 18.30 на ул. Прокофьева возле дома 25 несколько патрульных экипажей полиции таки догнали начальника планового отдела управления...