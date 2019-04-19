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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22242

За пьяную езду чиновника мэрии Сум оштрафовали и лишили прав

Сегодня, 13 мая, Заречный районный суд г. Сумы рассмотрел протоколы патрульных, составленные на начальника планового отдела управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета Романа Басараба.

Судья Алексей Сибилев объявил постановление, по которому на Романа Басараба наложили штраф 10200 грн и права управления транспортным средствами на 1 год, пишет sumy.today.

Напомним: происшествие с чиновником произошло вечером 4 мая. Тогда патрульным сообщили о возможно нетрезвом водителе, они его обнаружили, дали сигнал об остановке, но тот пытаясь скрыться во дворах ,врезался в дерево, после чего его обезвредили.

Право Пьяный за рулем Роман Басараб
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