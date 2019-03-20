Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02269

Сумчан запрошують послухати про події 100-річної давнини у Сумах

«Агенція промоції «Суми» спільно з КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» продовжує цикл історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки історії України та Сумщини».

Наступна лекція циклу продовжить знайомити Вас з історією Сумського краю. Тема лекції: «Збройне протистояння за Суми взимку 1918-1919 років та роль в обороні міста старшини Дієвої армії УНР Миколи Кобеляцького». Чекаємо на Вас у вівторок 14 травня о 17:30. Лектори: Дмитро Кудінов, доктор історичних наук та Микола Михайліченко, кандидат історичних наук.

Суман чекають за адресою: вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.

Общество История Сум Лекция
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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