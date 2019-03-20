Сумчан запрошують послухати про події 100-річної давнини у Сумах

Наступна лекція циклу продовжить знайомити Вас з історією Сумського краю. Тема лекції: «Збройне протистояння за Суми взимку 1918-1919 років та роль в обороні міста старшини Дієвої армії УНР Миколи Кобеляцького». Чекаємо на Вас у вівторок 14 травня о 17:30. Лектори: Дмитро Кудінов, доктор історичних наук та Микола Михайліченко, кандидат історичних наук.
Суман чекають за адресою: вул. Соборна, 27.
Вхід вільний.
Плутанина та свідома маніпуляція заполонили інформаційний простір. Іншого виходу, окрім як розбиратися самостійно, навчатися і шукати перевірену інформацію, нам знайти...
Цикл лекцій «Про мистецтво» у Сумах триває....
«Агенція промоції «Суми» спільно з КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» розпочинає цикл історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки...
23 марта Сумская городская галерея приглашает на очередную лекцию, которую будет читать сумской художник Михаил Грудий....
«Мій голос нічого не вирішує», «все куплено» і «ми нічого не змінимо»: запрошуємо разом розібратися в міфах і легендах навколо...