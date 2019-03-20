Сумчан запрошують послухати про події 100-річної давнини у Сумах «Агенція промоції «Суми» спільно з КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» продовжує цикл історико-краєзнавчих лекцій «Лабіринти Кліо: маловідомі сторінки історії України та Сумщини».

Наступна лекція циклу продовжить знайомити Вас з історією Сумського краю. Тема лекції: «Збройне протистояння за Суми взимку 1918-1919 років та роль в обороні міста старшини Дієвої армії УНР Миколи Кобеляцького». Чекаємо на Вас у вівторок 14 травня о 17:30. Лектори: Дмитро Кудінов, доктор історичних наук та Микола Михайліченко, кандидат історичних наук.

Суман чекають за адресою: вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.