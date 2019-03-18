Сумские остановки обещают мыть 8 раз в месяц Договор на обслуживание сумских остановок заключен с КП «Паркинг».

Об этом сегодня, 13 мая, на аппаратном сообщил директор департамента инфраструктуры Эдуард Велитченко.

- Департамент инфраструктуры сообщает, что коммунальный заказ на уборку остановок общественного транспорта и содержание в надлежащем состоянии их конструктивных элементов віполняет КП «Паркинг», - доложил чиновник. – График определен – 8 раз в месяц. Контролировать выполнение будет департамент.

- Сейчас на многих остановках лавочки разобраны, кто это будет делать? – поступил вопрос из зала. – Потому что возле ОГА разобрана конструкция…

- Это специально, - пошутил мэр Сум Александр Лысенко.

- Все будет делать КП «Паркинг», - ответил Э.Велитченко.