Сумские дорожники считают, что убрали гранотсева с дорог

Об этом он сообщил сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии.
- Как вы поручили, хотя это были очень жесткие сроки, до 1 мая числа мы убрали с центральных улиц, по которым идет общественный транспорт, процентов на 90, - доложил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Невзирая на то, что погодные условия не позволяли нам, но на сегодняшний день город по центральным улицам убран. За исключением небольших ответвлений в виде, например, Василевки, Веретеновки, где асфальтное покрытие не позволяет. Поэтому дальше мы будем идти параллельно: с аварийным ремонтом будем производить и уборку. Сейчас могу сказать, что 95/% гранотсева мы убрали, не взирая на то, что эта зима была одной из самых массовых по посыпанию дорог. За пару дней, максимум за неделю закончим.
- Вы помните, как говорил Кличко: кто снег насыпал, то пускай его и убирает, - напомнил мэр Сум Александр Лысенко. – Вы насыпали гранотсев, вам его и убирать…
Мэр Сум Александр Лысенко остался не доволен работой КП «Дорремстрой», которое за месяц не смогло вывезти насыпанный за зиму на...
Техника КП «Дорремсстрой» уже три недели собирает гранотсев, высыпанный на сумские дороги в течение зимнего сезона....