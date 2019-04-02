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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16140

Сумские дорожники считают, что убрали гранотсева с дорог

Директор КП «Дорремстрой» отчитался, что 95% высыпанного на дороги за зиму гранотсева уже убрано.

Об этом он сообщил сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии.

- Как вы поручили, хотя это были очень жесткие сроки, до 1 мая числа мы убрали с центральных улиц, по которым идет общественный транспорт, процентов на 90, - доложил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Невзирая на то, что погодные условия не позволяли нам, но на сегодняшний день город по центральным улицам убран. За исключением небольших ответвлений в виде, например, Василевки, Веретеновки, где асфальтное покрытие не позволяет. Поэтому дальше мы будем идти параллельно: с аварийным ремонтом будем производить и уборку. Сейчас могу сказать, что 95/% гранотсева мы убрали, не взирая на то, что эта зима была одной из самых массовых по посыпанию дорог. За пару дней, максимум за неделю закончим.

- Вы помните, как говорил Кличко: кто снег насыпал, то пускай его и убирает, - напомнил мэр Сум Александр Лысенко. – Вы насыпали гранотсев, вам его и убирать…

Общество Гранотсев
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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