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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные спасли 11 человек

12 мая в 21:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Первомайской областного центра.

На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что возгорание произошло в подвальном помещении, и сильное задымление распространилось на подъезд. Люди с нижних этажей успели вовремя самостоятельно эвакуироваться, а для жителей верхних этажей путь для спасения перекрыл густой дым.

Пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. С 3, 4 и 5 этажей вывели 9 взрослых людей, среди которых было 3 пожилых и беременная женщина. Еще двух девочек 2015 г.р. из опасной зоны спасатели вынесли на руках на улицу. Медицинская помощь людям не понадобилась.

В 22:07 удалось локализовать возгорание и остановить дальнейшее распространение огня. А в 23:50 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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