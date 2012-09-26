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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53914

Мэр Сум пообещал, что метро в Сумах не будет

В ближайшие 10 лет точно, хотя не исключил возможность строительства позже.

Об этом он сообщил сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании.

- Пускай люди не думают, что мы уже начали строить метро. Нет, мы продолжаем ремонтировать коллектор, поведал мэр. - Несмотря на то, что петиция набрала подписи, заявляю: в ближайшее время, на протяжении 10 лет в г. Сумы метро не будет. Может, через 10 лет мы вернемся к этому вопросу. А коммуникации прокладывать так, чтобы в будущем они не мешали нам строить метро.

Кроме того, он вспомнил о старом подземном пешеходном переходе в районе остановки «ул. Даргомыжского» («Сумсельмаш») и дал поручение изучить вопрос его расконсервирования.

Общество Метро Подземные переходы
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