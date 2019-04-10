В Сумах вандализировали пятую остановку за год Ночью неизвестные разбили очередную стеклянную евроостановку в Сумах.

Об этом в Фейсбуке сообщил сумчанин Алексей Николаев.

«Свеженькая остановка, 10-й мрн, понедельник, утро.

P.S. И главное вчера вечером через дорогу увидел её, и подумал, что стекла уже нет (оно просто было чистое и прозрачное). Предсказал, получается...» - написал сумчанин.

Напомним: это уже пятый случай за 2019 год. Раньше были разбиты остановки на ул. Горького (дважды), на ул. Ильинской и ул. Харьковской.