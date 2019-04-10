Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40377

В Сумах вандализировали пятую остановку за год

Ночью неизвестные разбили очередную стеклянную евроостановку в Сумах.

Об этом в Фейсбуке сообщил сумчанин Алексей Николаев.

«Свеженькая остановка, 10-й мрн, понедельник, утро.

P.S. И главное вчера вечером через дорогу увидел её, и подумал, что стекла уже нет (оно просто было чистое и прозрачное). Предсказал, получается...» - написал сумчанин.

Напомним: это уже пятый случай за 2019 год. Раньше были разбиты остановки на ул. Горького (дважды), на ул. Ильинской и ул. Харьковской.

Общество Вандализм Остановки
view counter

По тематике

Сумские остановки обещают мыть 8 раз в месяц
Сегодня 11:43

Сумские остановки обещают мыть 8 раз в месяц

Договор на обслуживание сумских остановок заключен с КП «Паркинг»....

В Ахтырке оштрафовали второго «тюльпанового» вандала
08.05.2019 17:15

В Ахтырке оштрафовали второго «тюльпанового» вандала

Сегодня, 8 мая, на заседании административной комиссии Ахтырского горсовета рассмотрен протокол об административном правонарушении в отношении мужчины, нарушившего Правила благоустройства...

В Ахтырке вандалы сорвали сотню тюльпанов в парке (видео)
03.05.2019 15:34

В Ахтырке вандалы сорвали сотню тюльпанов в парке (видео)

Почти сотню тюльпанов уничтожили вандалы в начале мая в сквере молодоженов и в городском парке, где на клумбах озеленителями создавались...

Вандализм или война конфессий: в роменском парке сломали и сожгли памятный крест
11.04.2019 13:49

Вандализм или война конфессий: в роменском парке сломали и сожгли памятный крест

Сегодня, 11 апреля, администратором парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко установлено, что неизвестными лицами совершено вандальскими действия по...

В Сумах вандализировали очередную евроостановку
10.04.2019 11:45

В Сумах вандализировали очередную евроостановку

Сегодня, 10 апреля, сумчане увидели разбитую остановку на ул. Ковпака....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.