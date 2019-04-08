В Сумах корь постепенно отступает

Количество инфицированных еженедельно уменьшается. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 3 случая заболевания корью у взрослых. Сейчас на стационарном лечении находятся два человека (22 апреля лечилось 8 человек).
По словам и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, с начала года от кори вакцинировано 7537 взрослых и 3114 детей. В мае уже привито 275 взрослых и 105 детей.
Заметим, по состоянию на 8 мая всего в городе было зарегистрировано 76 граждан больных корью, из которых 18 детей.
С 26 апреля Сумской областной кардиологический диспансер закрыли на карантин....
В Сумах продолжают регистрироваться случаи заболевания корью....
В Сумской области по состоянию на 18 апреля заболело корью 212 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области по состоянию на 11 апреля заболело корью 194 человека (с учетом предыдущих диагнозов)....
За прошлую неделю еще 12 сумчан заболели корью....