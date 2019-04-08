В Сумах корь постепенно отступает Сегодня, 13 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщили о ситуации с состоянием заболеваемости населения Сум корью.

Количество инфицированных еженедельно уменьшается. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 3 случая заболевания корью у взрослых. Сейчас на стационарном лечении находятся два человека (22 апреля лечилось 8 человек).

По словам и. о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, с начала года от кори вакцинировано 7537 взрослых и 3114 детей. В мае уже привито 275 взрослых и 105 детей.

Заметим, по состоянию на 8 мая всего в городе было зарегистрировано 76 граждан больных корью, из которых 18 детей.