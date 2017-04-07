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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская 6-классница порезала руки лезвием после игры в мобильном приложении

Накануне летних каникул прокуратура обращает внимание родителей на опасность, которая подстерегает детей в сети Интернет.

Органами прокуратуры уделяется особое внимание защите прав детей, здравоохранения, социальной защиты и их всестороннего развития.

Не так давно правоохранительные органы государства были мобилизованы на борьбу против так называемых «групп смерти» в социальных сетях, целью которых было доведение несовершеннолетних до самоубийства. Вместе с тем, указанная проблематика остается актуальной и сегодня.

В прошлом месяце на территории Сум зарегистрирован случай, когда ученица 6-го класса, которая с октября 2018 года играет в мобильное приложение, которое содержит небольшие рассказы, лезвием на своей правой руке нанесла соответствующая надпись.

Сумская местная прокуратура предупреждает родителей о непредсказуемых последствиях при использовании подобных мобильных приложений. Правоохранительные органы проводят предупредительную и профилактическую работу в этом направлении, однако без помощи и бдительности родителей подобные мероприятия будут неэффективными.

Поэтому основной совет родителям, дети которых имеют доступ к Интернету, - чаще общайтесь со своими детьми, интересуйтесь их жизнью, особенно тем, у которых игры они играют и что смотрят в сети. Не стесняйтесь обращаться к специалистам за помощью.

В случае необходимости работает круглосуточный телефон доверия психологической помощи 33-40-50. Также можно обратиться за помощью к детским психологам, работающих на базах поликлиник, «дружественных к молодежи» Сумская областная детская клиническая больница тел. регистратуры 66-21-31, городская детская поликлиника тел: 66-18-98, 095-194-89-49. Также на базе КУ СОПНД ведут прием специалисты: детский психолог, детский психотерапевт, детский психиатр (ежедневно с 08:00 до 14:00) тел.: 25-51-46. Родители, которые обнаружили своего ребенка в числе «игроков», могут, не выходя из дома, обратиться на официальный сайт киберполиции по адресу: https://www.cybercrime.gov.ua/  и заполнить форму обратной связи, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Группы смерти
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