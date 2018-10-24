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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В «Полтавской битве» победила сумчанка

Воспитанница детской музыкальной школы № 4 получила Диплом I степени на Всеукраинском открытом фестивале-конкурсе исполнительского искусства игры на духовых и ударных инструментах «Полтавская битва».

Состоялся он в минувшие выходные в Полтаве. В конкурсе приняли участие более 550 учащихся из Полтавской, Сумской, Киевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской, Одесской, Винницкой, Запорожской областей.

Детскую музыкальную школу № 4 представила ученица 1-го класса оркестрового отдела по классу флейты Ксения Ломонос (преподаватель Анна Нагорная, концертмейстер Екатерина Била).

Несмотря на высокий уровень подготовки всех участников, исполнительское мастерство, стилистическую совершенство выполнения программ, Ксения Ломонос достойно представила Сумы и детскую музыкальную школу № 4 в том числе и получила Диплом I степени.

Досуг Музыкальный конкурс
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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