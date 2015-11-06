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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14236

У Сумах проводять фотоконкурс для дітей «Природа в об’єктиві»

Агенція промоції «Суми» проводить фотоконкурс для дітей на екологічну тематику «Природа в об’єктиві».

Конкурс відбувається в рамках відзначення Днів сталої енергії за підтримки департаменту фінансів, економіки та інвестицій.

До участі в ньому організатори запрошують дітей віком від 8 до 15 років. Роботи прийматимуть з 13 травня по 2 червня включно в електронному вигляді на e-mail: agencypromotion.media@gmail.com або в друкованому безпосередньо в Агенції промоції «Суми» (вул. Соборна, 27).

Переможців визначатимуть у трьох номінаціях: фоторепортаж – «Кругообіг добра в природі», пейзаж – «Жива весна» , макрозйомка «Мистецтво природи».

Один учасник може пропонувати кілька робіт у різних номінаціях. Світлини не обов'язково мають бути пов'язані з Сумами, головне, аби вони були гарної якості.

До фото необхідно додати інформацію про учасника (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, клас і номер школи), контакти для зворотного зв'язку (телефон батьків), вказати модель фотоапарата/телефона, а також місце, час і умови зйомки (наприклад, «р. Псел, серпень 2017»).

Тел. для довідок: 67-98-39.

Общество Фотоконкурс
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