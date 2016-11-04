Сумчан запрошують на перегляд фільму «Чужа молитва»

Історико-драматична стрічка режисера Ахтема СЕЇТАБЛАЄВА розповідає історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт: спершу — від нацистів, видаючи дітей за кримських татар, а вдруге — від військ НКВС, які здійснювали депортацію кримських татар у травні 1944 року, довівши, що ці діти є євреями. Прем'єра фільму в Україні відбулась 18 травня 2017 року.

Місце проведення – центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6).

Початок – 18:00.