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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчан запрошують на перегляд фільму «Чужа молитва»

14 травня, до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, у відділі літератури з мистецтва центральної міської бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка, під час засідання кіноклубу «Cinema», відбудеться перегляд фільму «Чужа молитва».

Історико-драматична стрічка режисера Ахтема СЕЇТАБЛАЄВА розповідає історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт: спершу — від нацистів, видаючи дітей за кримських татар, а вдруге — від військ НКВС, які здійснювали депортацію кримських татар у травні 1944 року, довівши, що ці діти є євреями. Прем'єра фільму в Україні відбулась 18 травня 2017 року.

Місце проведення – центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка (вул. Кооперативна, 6).

Початок – 18:00.

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