У Сумах пройде День кар'єри ЄС

На сумчан чекає:
- Велика кількість пропозицій про роботу, стажування.
- Безкоштовні тренінги.
- Зустрічі з представниками європейських та великих українських компаній.
- Панельні дискусії.
Дні кар’єри ЄС - це можливість поспілкуватися з потенційним роботодавцем та ознайомитися із світовими трендами у сфері праці. Фахівці, які щоденно займаються набором кадрів, розповідатимуть про те, як відповісти на складні питання під час співбесіди, на що рекрутери звертають увагу, які компетенції в даний час найактуальніші на ринку праці. Також можна дізнатися про обов’язки на обраній посаді та організаційну культуру компанії.
Участь у заході безкоштовна.
Місце проведення: Сумський державний університет, Конгрес-центр (Покровська площа 9/1).
Інформацію про список компаній-учасників можна переглянути за посиланням: https://euroquiz.org.ua/career-days
Додаткові запитання: Петрушенко Юрій,
Довідкова інформація: «День кар’єри ЄС» проводиться в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу та виконується Громадською організацією «Фундація «Відкрите суспільство». Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.