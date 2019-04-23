У Сумах пройде День кар'єри ЄС У четвер, 16 травня у Сумах пройде День кар’єри ЄС. Початок о 10.00.

На сумчан чекає:

- Велика кількість пропозицій про роботу, стажування.

- Безкоштовні тренінги.

- Зустрічі з представниками європейських та великих українських компаній.

- Панельні дискусії.

Дні кар’єри ЄС - це можливість поспілкуватися з потенційним роботодавцем та ознайомитися із світовими трендами у сфері праці. Фахівці, які щоденно займаються набором кадрів, розповідатимуть про те, як відповісти на складні питання під час співбесіди, на що рекрутери звертають увагу, які компетенції в даний час найактуальніші на ринку праці. Також можна дізнатися про обов’язки на обраній посаді та організаційну культуру компанії.

Участь у заході безкоштовна.

Місце проведення: Сумський державний університет, Конгрес-центр (Покровська площа 9/1).

Інформацію про список компаній-учасників можна переглянути за посиланням: https://euroquiz.org.ua/career-days

Додаткові запитання: Петрушенко Юрій,

yuriy.petrushenko@gmail.com

Довідкова інформація: «День кар’єри ЄС» проводиться в рамках проекту «Інформаційна підтримка молодіжних Мереж ЄС в Україні», що є ініціативою Представництва Європейського Союзу та виконується Громадською організацією «Фундація «Відкрите суспільство». Додаткова інформація: http://euroquiz.org.ua.