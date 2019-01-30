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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48285

В Сумской ОГА прокомментировали заявление мэра Сум о давлении на предпринимателей

Первый замгубернатора Сумщины Вадим Акперов назвал заявления сумской городской власти в давлении на предпринимателей по вопросам перерегистрации бизнеса в других населенных пунктах «полным бредом» и просто недопустимыми, ведь никаких аргументов, никаких фактов приведено не было.

По его словам, никаких разговоров и встреч с предпринимателями по перерегистрации бизнеса не происходило.

«Если городские чиновники позволяют себе делать такие упреки в сторону областной власти, хотел бы попросить их, чтобы они привели по крайней мере одного предпринимателя, который бы глядя мне в глаза сказал, что мы давим на бизнес», - подчеркнул Вадим Акперов и отметил, что при отсутствии таких фактов, подобные заявления говорят о полной некомпетентности городской власти.

Он высказал предположение, что, возможно, все те коррупционные скандалы, которые в последнее время возникают вокруг городских властей, привели к тому, что предприниматели сегодня уже не доверяют свои налоги этой власти. Налогоплательщики города Сумы годы доверяли свои средства руководству Сум для эффективного использования, а ныне действия предпринимателей - это, очевидно, оценка того менеджмента, который есть в настоящее время в городе, точнее отсутствие менеджмента. Все эти события - это результат работы власти города Сумы, оценка этой работы, власти, руководства города сумчанами, оценка того, как они управляют уплаченными налогами и местным бюджетом.

«К сожалению, некоторые должностные лица в Сумах забыли, что бюджет города - это не карманный бюджет, это не предприятие, не ЧП, а не ФЛП. Это - деньги налогоплательщиков, маленьких и больших предприятий, которые работают в городе», - говорил Вадим Акперов.

Экономика Перевод предприятий
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