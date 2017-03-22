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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58223

На Сумщине планирует существенно изменить систему сбора и утилизации отходов

Об этом во время аппаратного совещания сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня для модернизации системы сбора и утилизации мусора необходимо сначала вносить изменения в ряд отраслей и направлений жизнедеятельности людей, функционирование предприятий и контроль за качеством продуктов питания и воды. Дмитрий Живицкий привел примеры того, что во многих населенных пунктах сельской местности воду из колодцев пить уже нельзя, купаться в реках, куда попадают стоки очистных сооружений, нельзя и т.п.

«На Сумщине будет разработан Региональный план управления отходами, который должен охватить все виды деятельности, в процессе которой в области образуются отходы, и учесть конкретные потребности региона по новой инфраструктуры по переработке и утилизации отходов», - рассказала замдиректора Департамента экологии и охраны природных ресурсов Ирина Кашпур.

«Одним из приоритетов работы в этом направлении областная власть признала увеличение объемов сбора и вывоза отходов в сельской местности, из областного специального природоохранного фонда было прософинансировано закупку автомобилей для сбора и вывоза твердых бытовых отходов, - говорил Дмитрий Живицкий. - На этот год также запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений, особенно это касается небольших населенных пунктов, в частности в Краснополье, Ямполе, Старом села Сумского района».

Вместе с тем руководитель аппарата отметил, что и государство, и международные организации также готовы оказывать финансовую помощь наиболее сознательным в плане обращения с отходами общинам. Поэтому необходимо не медлить и всем активно приобщиться к разработке действенного Регионального плана уже с новой философией подхода к утилизации отходов, сортировка мусора, переработки его на вторичное сырье.

Руководитель аппарата облгосадминистрации призвал руководителей органов местного самоуправления к активному участию в подготовке Регионального плана, оперативного предоставления запрашиваемой облгосадминистрацией информации, исходных данных всех необходимых цифр для дальнейшей разработки логистики, технологий, привлечения инвестиций.

Общество Мусор ТБО Утилизация мусора
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