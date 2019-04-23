В Ахтырке отключат воду

Это произойдет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по ул. Армейской. Восстановление работы водозаборов состоится в 4:00 15 мая.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях....
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С таким предложением выступил мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 13 мая на аппаратном совещании....
Сегодня, 8 мая, на заседании административной комиссии Ахтырского горсовета рассмотрен протокол об административном правонарушении в отношении мужчины, нарушившего Правила благоустройства...
Вода в Ахтырке подорожает до 20 грн за куб....