В Ахтырке отключат воду ООО «Водоторгприлад» сообщает, что 15 мая с 00.00 до 4.00 будет приостановлена поставка централизованного водоснабжения города Ахтырка.

Это произойдет в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на водопроводе по ул. Армейской. Восстановление работы водозаборов состоится в 4:00 15 мая.