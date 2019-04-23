В Ахтырке серийному домушнику дали 5 лет К 5 годам лишения свободы приговорен серийный вор из г. Ахтырка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 24-летнего ахтырчанина, который обворовывал дома и квартиры. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилище), ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого был шесть раз судим за совершение корыстных преступлений, на путь исправления не стал и продолжил свою преступную деятельность. В частности молодой человек в ночное время проникал в дома и квартир, из которых похищал все ценные вещи. Преимущественно добычей злоумышленника были ювелирные изделия и денежные средства.

Кроме того, в сентябре 2018 года он проник на частное подворье, где стоял автомобиль. Он открыл бензобак и с помощью резинового шланга в приготовленную пластиковую канистру начал сливать бензин. На шум из дома вышла девушка, которая начала кричать. Несмотря на то, что его действия были разоблачены, злоумышленник продолжил сливать бензин, и пошел со двора лишь после того, как канистра наполнилась.

«Задержали серийного вора неравнодушные соседи во время очередной попытки ограбления квартиры. По приговору суда он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к пяти годам лишения свободы», - рассказал прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сергей Жмурко.