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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11234

В Сумах копы остановили пьяного водителя, который вез пассажира с кастетом

Инспекторы остановили авто под управлением водителя с признаками опьянения, а также обнаружили у его пассажира предмет с признаками холодного оружия.

Посреди ночи, на улице Герасима Кондратьева, патрульные обнаружили автомобиль ЗАЗ, водитель которого, двигаясь на большой скорости, не включал указатели поворота при изменении направления движения.

Остановив легковушку, инспекторы обнаружили в салоне двух парней. Вели они себя вызывающе и агрессивно. Водитель категорически отказывался предъявлять документы на транспортное средство, что вызвало подозрение у стражей порядка.

Наконец, когда мужчины вышли из машины, патрульные поняли, что стало причиной такого поведения. Ведь от 21-летнего водителя было слышно запах алкоголя, да и права управления он был лишен за управление в состоянии опьянения. А вот у его пассажира, при поверхностной проверке, стражи порядка обнаружили предмет, похожий на холодное оружие, а именно кастет.

В присутствии двух свидетелей гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

На водителя инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с явными признаками повторно в течение года) КоАП и ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.

По факту же обнаруженного кастета у пассажира автомобиля патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.

Право Кастет Пьяный за рулем Холодное оружие
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