В Сумах копы остановили пьяного водителя, который вез пассажира с кастетом

Посреди ночи, на улице Герасима Кондратьева, патрульные обнаружили автомобиль ЗАЗ, водитель которого, двигаясь на большой скорости, не включал указатели поворота при изменении направления движения.
Остановив легковушку, инспекторы обнаружили в салоне двух парней. Вели они себя вызывающе и агрессивно. Водитель категорически отказывался предъявлять документы на транспортное средство, что вызвало подозрение у стражей порядка.
Наконец, когда мужчины вышли из машины, патрульные поняли, что стало причиной такого поведения. Ведь от 21-летнего водителя было слышно запах алкоголя, да и права управления он был лишен за управление в состоянии опьянения. А вот у его пассажира, при поверхностной проверке, стражи порядка обнаружили предмет, похожий на холодное оружие, а именно кастет.
В присутствии двух свидетелей гражданин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
На водителя инспекторы составили административные материалы по ч. 2 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, которое управляло с явными признаками повторно в течение года) КоАП и ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
По факту же обнаруженного кастета у пассажира автомобиля патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции.
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