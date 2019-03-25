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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:37330

В Сумах отремонтированный в 2017 году троллейбус ездит с разбитым стеклом и заедающими дверьми

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший стажер КП «Электроавтотранс» Олег Нестеренко, приложив фотографии.

«Бардак в КП «Электроавтотранс» продолжается. Уважаемые сумчане, ну не мог я спокойно пройти мимо такой красоты! Троллейбус борт 236, маршрут - спереди 1, а сзади - 2! За рулем - бабулька-божий одуванчик. Вторая створка средней двери закрывается с опозданием на 5-10 cекунд - выпасть пассажиру нефиг делать! Заднее стекло ...стянуто скотчем и держится на соплях - в любой момент может посыпаться и поранить пассажиров...Но КП это не волнует», - написал он.

Представитель общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев письменно обратился в отдел транспорта Сумского горсовета по поводу замены разбитого заднего стекла троллейбуса, ремонта заедающей средней двери и вопроса безопасности пассажиров при эксплуатации такой техники на линии. Также он сообщил, что троллейбус № 236 был капитально отремонтирован и выпущен на линию совсем недавно - в июне 2017 года.

Следует отметить, что это уже третий троллейбус, имеющий проблемы с дверями, обнаруженный общественностью только за последнее время. Так, ранее у троллейбусов № 222 и № 280 не закрывались двери, причем последний из них прошел капремонт также недавно - в декабре 2016-го года.

«Незакрывающиеся, либо закрывающиеся с опозданием, либо заедающие двери у троллейбусов, прошедших капитальный ремонт одна из самых часто встречающихся проблем», - прокомментировал ситуацию Владимир Ведмедев.

Общество Троллейбусы
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