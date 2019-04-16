В Глухове рецидивист бросил бутылку в полицейского В Глухове ранее судимый местный житель бросил в сторону полицейского, который сделал ему замечание, стеклянную бутылку с химическим веществом.

Происшествие произошло около полуночи. Работник Глуховского отдела полиции возвращался домой, когда на улице встретил ранее судимого местного жителя. В свое время тот отбывал наказание за совершение грабежа, кражи и причинение телесных повреждений средней степени тяжести, поэтому находился под административным надзором. Полицейский сделал ему замечание, о том, что в это время он должен был находиться дома, как того требует законодательство. В ответ мужчина, неожиданно бросил в сторону правоохранителя стеклянную бутылку. В результате бутылка разбилась, химическое вещество попало на лицо и тело полицейского, вызвав химические ожоги. Злоумышленник скрылся.

Пострадавшему полицейскому в больнице оказали необходимую помощь. Его жизни и здоровью сегодня ничего не угрожает.

Самого злоумышленника, принятыми мерами, задержала группа реагирования патрульной полиции Глуховского ОП фактически сразу после совершения им преступления. Сейчас он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В отношении него открыто очередное уголовное производство по ч.2 ст. 345 «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений». За содеянное ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет, сообщет Отдел коммуникации полиции Сумской области.