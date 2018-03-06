Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42271

Военный медик с Сумщины получила орден

Указом Президента Украины орденом княгини Ольги III степени награждена сумчанка.

Орден получила Марина Билинская, которая служит врачом Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, боевым медиком 1-го взвода роты противодиверсионной борьбы 117-й отдельной Сумской бригады территориальной обороны.

Она родом из села Постольное в Сумском районе. Работает врачом-анестезиологом в Центральной городской больнице. Первую ротацию прошла в 2015 году в Попасной.

Общество Военный медик Награда
view counter

По тематике

Сумского спортсмена-колясочника наградили за заслуги
28.11.2018 10:56

Сумского спортсмена-колясочника наградили за заслуги

Сегодня, 28 ноября, депутаты Сумского горсовета проголосовали за решение «О награждении Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед...

Главу Глуховской РГА наградили медалью
25.10.2018 10:19

Главу Глуховской РГА наградили медалью

Викторию Сокол отметили медалью «За безупречную службу»....

Патриарх Филарет передал матери погибшего бойца «Дилли» награду «За жертвенность и любовь к Украине»
18.10.2018 15:57

Патриарх Филарет передал матери погибшего бойца «Дилли» награду «За жертвенность и любовь к Украине»

Во вторник, 16 октября, в общеобразовательной школе №9 города Конотопа Сумской области состоялось общее собрание учащихся старших классов, чтобы почтить...

27.04.2018 10:40

Президент Украины наградил чернобыльца с Сумщины

Глава государства постановил наградить орденом «3а мужество» III степени Николая Купача....

Награда нашла сумского героя в госпитале
06.03.2018 13:34

Награда нашла сумского героя в госпитале

5 марта сумчанин младший сержант Игорь Лугин получил медаль «Защитнику Отечества»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.