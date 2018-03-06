Военный медик с Сумщины получила орден Указом Президента Украины орденом княгини Ольги III степени награждена сумчанка.

Орден получила Марина Билинская, которая служит врачом Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, боевым медиком 1-го взвода роты противодиверсионной борьбы 117-й отдельной Сумской бригады территориальной обороны.

Она родом из села Постольное в Сумском районе. Работает врачом-анестезиологом в Центральной городской больнице. Первую ротацию прошла в 2015 году в Попасной.