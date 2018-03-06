Военный медик с Сумщины получила орден

Орден получила Марина Билинская, которая служит врачом Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, боевым медиком 1-го взвода роты противодиверсионной борьбы 117-й отдельной Сумской бригады территориальной обороны.
Она родом из села Постольное в Сумском районе. Работает врачом-анестезиологом в Центральной городской больнице. Первую ротацию прошла в 2015 году в Попасной.
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