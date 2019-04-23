В Сумах горела дача Сумские спасатели ликвидировали пожар дачного дома.

Сегодня, 13 мая, в 5:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре дома на территории одного из дачных кооперативов в г. Сумы. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия пожарных огонь уже охватил кровлю по всей площади. Проведя разведку, пожарные на первом этаже обнаружили пострадавшего, который был без сознания. Спасатели оперативно вынесли его на улицу и передали медицинским работникам. В 6:59 удалось прекратить дальнейшее распространение огня, а в 8:02 - ликвидировать.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара устанавливается.