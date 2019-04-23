В Сумах провели чемпионат Украины по велоспорту С 9 по 12 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по велоспорту среди юношей и девушек.

Соревнования были отборочными к ХV Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю в Баку (Азербайджан).

В чемпионате по многодневной гонке (3 дня) в гонке критериум принимали участие 177 участников и 28 команд со всей Украины, а также команда из Молдовы.

Сумской гонщик Андрей Семибратов по итогам 3-дневной гонки занял второе место, став серебряным призером чемпионата (на первом этапе он был 4-ым, на втором – седьмым, на третьем - третьим).