В Сумах провели чемпионат Украины по велоспорту

Соревнования были отборочными к ХV Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю в Баку (Азербайджан).
В чемпионате по многодневной гонке (3 дня) в гонке критериум принимали участие 177 участников и 28 команд со всей Украины, а также команда из Молдовы.
Сумской гонщик Андрей Семибратов по итогам 3-дневной гонки занял второе место, став серебряным призером чемпионата (на первом этапе он был 4-ым, на втором – седьмым, на третьем - третьим).
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