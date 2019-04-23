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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат Украины по велоспорту

С 9 по 12 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по велоспорту среди юношей и девушек.

Соревнования были отборочными к ХV Европейскому юношескому олимпийскому фестивалю в Баку (Азербайджан).

В чемпионате по многодневной гонке (3 дня) в гонке критериум  принимали участие 177 участников и 28 команд со всей Украины, а также команда из Молдовы.

Сумской гонщик Андрей Семибратов по итогам 3-дневной гонки занял второе место, став серебряным призером чемпионата (на первом этапе он был 4-ым, на втором – седьмым, на третьем - третьим).

Спорт Велоспорт
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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