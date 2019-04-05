В Сумах женщину переехал поезд

От полученных травм женщина умерла на месте. Полиция принимает меры для установления личности погибшей и обстоятельств произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.
По данным полиции, по состоянию 12 мая на территории Сумской области зафиксировано 31 несчастный случай, в которых 13 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 35 с 19 погибшими).
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