В Сумах женщину переехал поезд 12 мая в 22:05 неподалеку железнодорожной станции Сумы-Товарная пассажирский поезд совершил наезд на неизвестную женщину, которая находилась на путях и не реагировала на звуковые сигналы машиниста.

От полученных травм женщина умерла на месте. Полиция принимает меры для установления личности погибшей и обстоятельств произошедшего, — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.

По данным полиции, по состоянию 12 мая на территории Сумской области зафиксировано 31 несчастный случай, в которых 13 человек погибли (в прошлом году на эту же дату – 35 с 19 погибшими).