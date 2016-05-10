На Сумщине российская семья попросили политического убежища (видео)

Пограничный наряд во время патрулирования государственной границы остановил их, как только они пересекли границу.
Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ с целью получения политического убежища в Украине.
В ходе беседы мужчина рассказал, что более десяти лет занимался прибыльным бизнесом, а именно - продажей автомобилей, из-за чего подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань от начальника одного из РУВД города Москвы. В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создание искусственных преград от представителей власти.
Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал интернет-страницу, на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров. За его открытое недовольство действиями России, которую она проводит на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрете критики власти и комментирования трагедии Боинга MH-17 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.
В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища. По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека.
Продолжаются проверочные мероприятия, сообщает госпогранслужба.
В очередной раз гражданин РФ из-за политических преследований попросил убежища в Украине....
Сотрудники СБУ в Сумской области посодействовали Александру Шелковенкову, который бежал из-под домашнего ареста в России....
В пункте пропуска «Великая Писаревка» гражданин России обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище....