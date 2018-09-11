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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21164

Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины

11-12 мая в Сумах прошел первуй тур чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги.

Сумские «Вороны» дважды обыграли команду «Poltava Wild Hogs» 12-2 и 6-2, а «East Vikings» из Харькова поделили очки с днепровскими «Бомберс» 21-23 и 10-7.

В следующем туре 18-19 мая сумчане сыграют в Харькове против «викингов».

Спорт Бейсбол Вороны
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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