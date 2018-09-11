Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины 11-12 мая в Сумах прошел первуй тур чемпионата Украины по бейсболу в северо-восточной группе дивизиона «Б» высшей лиги.

Сумские «Вороны» дважды обыграли команду «Poltava Wild Hogs» 12-2 и 6-2, а «East Vikings» из Харькова поделили очки с днепровскими «Бомберс» 21-23 и 10-7. В следующем туре 18-19 мая сумчане сыграют в Харькове против «викингов».