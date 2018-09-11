Сумские бейсболисты стартовали в чемпионате Украины

Сумские «Вороны» дважды обыграли команду «Poltava Wild Hogs» 12-2 и 6-2, а «East Vikings» из Харькова поделили очки с днепровскими «Бомберс» 21-23 и 10-7.
В следующем туре 18-19 мая сумчане сыграют в Харькове против «викингов».
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