Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:42214

Сумские «охотники на лис» отличились в Польше

10-12 мая в г. Замость (Польша) состоялся Кубок Европы и международные соревнования «VI Мемориал им. Здислава Слабчинского» по спортивной радиопеленгации.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки получили в личном зачете 11 медалей: Редька Егор - 3 золотые; Дорда София - 1 золотая, 1 бронза; Дика Дарья - 1 серебряная, 1 бронза; Бондаренко Анна - 1 бронза; Максим Редька - 2 золотые, 1 серебряная награды.

Спорт Радиопеленгация
view counter

По тематике

Сумские «охотники на лис» с медалями чемпионата Украины
08.05.2019 07:43

Сумские «охотники на лис» с медалями чемпионата Украины

1-5 мая в г. Святогорск Донецкой области прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации....

Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате мира
10.09.2018 11:23

Сумские радиопеленгаторы отличились на чемпионате мира

Со 2 по 8 сентября в городе Сокчо (Южная Корея) состоялся 19-й чемпионат мира по спортивной радиопеленгации....

Сумчане отличились на чемпионате мира по радиопеленгации
08.07.2018 09:16

Сумчане отличились на чемпионате мира по радиопеленгации

4 июля в Чехия завершился чемпионат мира по спортивной радиопеленгации среди юношей....

В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации
04.05.2018 12:15

В Сумах прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях....

Под Сумами пройдет чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации
27.04.2018 09:09

Под Сумами пройдет чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации

28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоится чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях.... 1

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.