Сумские «охотники на лис» отличились в Польше 10-12 мая в г. Замость (Польша) состоялся Кубок Европы и международные соревнования «VI Мемориал им. Здислава Слабчинского» по спортивной радиопеленгации.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки получили в личном зачете 11 медалей: Редька Егор - 3 золотые; Дорда София - 1 золотая, 1 бронза; Дика Дарья - 1 серебряная, 1 бронза; Бондаренко Анна - 1 бронза; Максим Редька - 2 золотые, 1 серебряная награды.