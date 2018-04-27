Сумские «охотники на лис» отличились в Польше

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки получили в личном зачете 11 медалей: Редька Егор - 3 золотые; Дорда София - 1 золотая, 1 бронза; Дика Дарья - 1 серебряная, 1 бронза; Бондаренко Анна - 1 бронза; Максим Редька - 2 золотые, 1 серебряная награды.
1-5 мая в г. Святогорск Донецкой области прошел чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации....
Со 2 по 8 сентября в городе Сокчо (Южная Корея) состоялся 19-й чемпионат мира по спортивной радиопеленгации....
4 июля в Чехия завершился чемпионат мира по спортивной радиопеленгации среди юношей....
28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях....
28 апреля - 1 мая в г. Сумы состоится чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши) на удлиненных дистанциях.... 1