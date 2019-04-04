Лебединский боксер стал чемпионом Украины

Сумскую область представляли 7 человек. Первое место в весовой категории 41,5 кг занял Денис Заплюсвичка из Лебедина. Подготовили спортсмена тренеры Виталий Орехов и Виталий Воловик.
Сумской боксер-профессионал ищет себе соперника, однако пока все отказываются....
Бой украинского боксера Дениса Беринчика против японца Нихито Арахавы продолжался 12 раундов и завершился со счетом 120:107, 118:109 и 120:107...
Шосткинский боксёр первого полусреднего дивизиона Иван Редкач свой следующий бой проведёт 1 июня в США против экс-чемпиона мира американца...
9-13 апреля в Харькове проходил чемпионат ФСО «Динамо» по боксу среди юношей 2005-2006 г.р....
5-7 апреля в спортивном комплексе «Авангард» в Сумах разыграют награды турнира по боксу «Мужество-2019»....