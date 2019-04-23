В Сумах подралась молодежь Патрульные обнаружили людей, вероятно, причастных к нанесению телесных повреждений.

Ночью во время патрулирования инспекторы получили сообщение о драке возле одного из развлекательных заведений города. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили бригаду врачей, которые оказывали медицинскую помощь 19-летнему парню. Свидетели же, которые находились рядом, рассказали, что между их товарищем и отдыхающими возник конфликт, после которого один из участников нанес ему телесные повреждения. Также очевидцы предоставили приметы машины, на которой уехали мужчины.

Пока пострадавшего доставили в больницу, патрульные разыскали автомобиль Audi по предоставленным приметам. В легковушке находились 21-ти и 19-ти летние молодые люди, вероятно, причастные к нанесению телесных повреждений.

Для дачи объяснений инспекторы пригласили граждан в Сумской отдел полиции.