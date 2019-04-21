Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

Среди лучших были и сумчане. В номинации «бодибилдинг до 90 кг» победу одержал Игорь Глуходид. В номинации «бодибилдинг до 80 кг» третье место у Дмитрия Руденко. Среди юниоров лучшим стал Владислав Чубенко.
4 мая в Харькове прошел турнир по бодибилдингу и фитнесу «Гран-при Харькова»....
Сегодня, 5 мая, в испанской Санта-Сусане завершился чемпионат Европы по бодибилдингу....
Сумчанин Юрий Зимогляд завоевал первое место на чемпионате Европы по бодибилдингу и фитнесу в категории «смешанные пары»....
21 апреля в Ровно закончился Кубок Украины - 2019 по бодибилдингу и фитнесу ФББУ / IFBB....
20 апреля в Ровно закончился первый день соревнований Кубка Украины - 2019 по бодибилдингу и фитнесу ФББУ / IFBB....