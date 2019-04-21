Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины 11 мая в Киеве прошел чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму.

Среди лучших были и сумчане. В номинации «бодибилдинг до 90 кг» победу одержал Игорь Глуходид. В номинации «бодибилдинг до 80 кг» третье место у Дмитрия Руденко. Среди юниоров лучшим стал Владислав Чубенко.