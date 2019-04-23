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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43205

Кто из сумчан сегодня без воды

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

ООО «УК «Сумитехнобудсервис» будет заниматься установкой счетчиков воды в квартире дома по адресу: ул. СКД, 48; ООО «УК «Домком-Сумы» будет проводить такие же работы в доме по адресу: ул. З. Красовицкого, 9; КП «Сумитеплоенергоцентраль» - в доме по адресу: ул. Г. Кондратьева, 4, а также заменять трубы в квартирах домов по адресам: ул. Заливная, 9, ул. Лебединская, 6, ул. Прокофьева, 37; ООО «УК «Комэнерго-Сумы» будет заменять краны в квартирах домов по адресам: ул. Котляревского, 1/1, 2/6 и трубы в квартирах дома по адресу: ул. Котляревского, 2/9.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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