Ночью две пожарки тушили пристройку

14 мая в 2:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Сумах по ул. 1-я Северная горит хозяйственная постройка. На тушение направили отделения дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
На момент прибытия пожарных горела кровля по всей площади. В любой момент пламя с горящего здания могло перекинуться на рядом расположенные жилой дом и сарай. Спасатели локализовали пожар в 3:19, ликвидировали в 3:34, предотвратив дальнейшее распространение огня.
Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара устанавливается.
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