Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54505

4500 жителей Сумщины на Доске позора

На Сумщине 4500 неплательщиков алиментов попали в Единый реестр должников, который в народе получил название #ДоскаПозора.

В рамках инициированного Минюстом национального правопросветительского проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО» юстиция Сумщины информирует граждан, чем именно грозит пребывания в данном реестре.

Что такое #ДоскаПозора?

Следует отметить, что каждый гражданин может проверить себя в Едином реестре должников (https://erb.minjust.gov.ua/), в котором публично указываются те граждане, которые имеют задолженность по исполнительному производству о взыскании алиментов свыше 3 месяцев.

Чем грозит пребывания в реестре должников?

Во-первых, должник, который попал в эту базу, не сможет заключить любую сделку по отчуждению имущества. Так, согласно действующему законодательству, нотариусы или другие государственные регистраторы перед осуществлением сделок по отчуждению имущества обязаны сначала проверить информацию из Единого реестра должников. В случае, если лицо, которое обратилось к нотариусу (регистратору), например, по покупке / продаже квартиры, значится в реестре, нотариус (регистратор) отказывает такому гражданину в осуществлении сделок.

Во-вторых, на должника по алиментам ждут и последствия, связанные с публичной доступности такой информации. Например, использовать этот реестр могут для проверки платежеспособности гражданина - должник не сможет получить кредит в банке.

В-третьих, теперь перед осуществлением любой операции, связанной с оформлением транспортного средства, работники региональных сервисных центров Министерства внутренних дел Украины проверяют наличие водителя в Едином реестре должников. В случае выявления гражданина на «Доске позора», ему будет отказано в осуществлении этих операций, сообщает управление юстиции Сумщины.

Общество Алименты
view counter

По тематике

10.05.2019 08:36

На Сумщине не смогут выехать за границу 3600 должников по алиментам

На Сумщине в праве выезда за границу были ограничены 3600 человек из-за долгов по выплате алиментов....

26.02.2019 11:04

Алиментный долг остановил конотопчанина на границе

Отца из Конотопа, который задолжал сыну более 25 тыс. гривен, не выпустили за границу....

Сумские патрульные обнаружили злостного неплательщика алиментов
25.01.2019 12:46

Сумские патрульные обнаружили злостного неплательщика алиментов

На улице Роменской экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ, водитель которого двигался с технической неисправностью....

03.01.2019 17:52

С 1 января увеличена сумма алиментов

Согласно инициированного Минюстом закона с народным названием #ЧужихДітейНеБуває суд не может определить ребенку размер алиментов меньше 50% прожиточного минимума для...

15.08.2018 10:45

Накапливать долги перед сыном сумчанину помешало усиление законодательства

Сумчанин задолжал своему сыну Давиду более 77 000 гривен алиментов и дальше продолжал бы без зазрения совести накапливать долг перед...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.