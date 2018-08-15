4500 жителей Сумщины на Доске позора На Сумщине 4500 неплательщиков алиментов попали в Единый реестр должников, который в народе получил название #ДоскаПозора.

В рамках инициированного Минюстом национального правопросветительского проекта «Я ИМЕЮ ПРАВО» юстиция Сумщины информирует граждан, чем именно грозит пребывания в данном реестре.

Что такое #ДоскаПозора?

Следует отметить, что каждый гражданин может проверить себя в Едином реестре должников (https://erb.minjust.gov.ua/), в котором публично указываются те граждане, которые имеют задолженность по исполнительному производству о взыскании алиментов свыше 3 месяцев.

Чем грозит пребывания в реестре должников?

Во-первых, должник, который попал в эту базу, не сможет заключить любую сделку по отчуждению имущества. Так, согласно действующему законодательству, нотариусы или другие государственные регистраторы перед осуществлением сделок по отчуждению имущества обязаны сначала проверить информацию из Единого реестра должников. В случае, если лицо, которое обратилось к нотариусу (регистратору), например, по покупке / продаже квартиры, значится в реестре, нотариус (регистратор) отказывает такому гражданину в осуществлении сделок.

Во-вторых, на должника по алиментам ждут и последствия, связанные с публичной доступности такой информации. Например, использовать этот реестр могут для проверки платежеспособности гражданина - должник не сможет получить кредит в банке.

В-третьих, теперь перед осуществлением любой операции, связанной с оформлением транспортного средства, работники региональных сервисных центров Министерства внутренних дел Украины проверяют наличие водителя в Едином реестре должников. В случае выявления гражданина на «Доске позора», ему будет отказано в осуществлении этих операций, сообщает управление юстиции Сумщины.