Дырища ЖКХ: спасатели помогли сумчанке, которая упала в канализационный колодец

По предварительным данным, в г. Сумы на ул. Холодногорской в канализационный колодец упала женщина. На место вызова выехал дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.
Как было установлено, колодец глубиной около 3 м не имел люка, находился на пустыре и был завален мусором. Работники Службы спасения спустили женщине пожарную лестницу-палку, по которой она поднялась на поверхность. От оказания помощи медработниками женщина отказалась.
Чтобы предупредить других людей об опасности спасатели выпилили длинные ветви, которыми огородили колодец.
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