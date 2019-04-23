Дырища ЖКХ: спасатели помогли сумчанке, которая упала в канализационный колодец 13 мая в 23:55 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи.

По предварительным данным, в г. Сумы на ул. Холодногорской в канализационный колодец упала женщина. На место вызова выехал дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, колодец глубиной около 3 м не имел люка, находился на пустыре и был завален мусором. Работники Службы спасения спустили женщине пожарную лестницу-палку, по которой она поднялась на поверхность. От оказания помощи медработниками женщина отказалась.

Чтобы предупредить других людей об опасности спасатели выпилили длинные ветви, которыми огородили колодец.

К операции от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 5 человек личного состава на 1 единицы техники.