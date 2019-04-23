На Сумщине из-за детских шалостей с огнем загорелась летняя кухня 13 мая в 18:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни на ул. Кленовая в с. Боромля Тростянецкого района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели пламя на крыши здания. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Как стало известно, сын хозяев 2007 года рождения, без присмотра родителей играл спичками на кухне. Такая опасная игрушка привела к пожару.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что огнем охвачено кровлю на площади 50 кв. м. Существовала угроза перекидывания огня на хозяйственное и соседское жилое помещение.

В 18:37 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 19:38 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 2 человека и один автомобиль местной пожарной команды.

В связи с этим, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, держать спички и зажигалки в недоступных местах. Контролируйте развлечения детей и личным примером учите их правилам безопасного поведения. Объясняйте детям опасность и последствия игры с огнем. Помните, что жизнь ваших детей зависит только от вас самих! Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101".