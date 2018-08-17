У суботу сумчани спитають: хто замовив Катю Гандзюк?»

Беріть плакати та приходьте. Напади на активістів повинні припинитись, а причетні до них - бути покараними! – пишуть організатори.

Акція розпочнеться о 12:00 з хвилини мовчання в пам'ять про жертв геноциду кримських татар.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на херсонську активістку Катерину Гандзюк було здійснено напад - на неї вилили літр сірчаної кислоти. Після трьох місяців страждань і боротьби за життя 4 листопада Катя померла. Друзі Каті створили ініціативу “Хто замовив Катю Гандзюк”, в рамках якої разом з провідними українськими журналістами провели розслідування і висловили свою версію щодо замовників убивства. Вони вважають, що до нападу причетні голова Херсонської облради Владислав Мангер, екс-голова Херсонської облради Андрій Гордєєв та на той момент його заступник Євген Рищук. Проте весь час після нападу незрозумілі речі відбуваються зі слідством у справі: від затримання поліцією непричетної до нападу особи до зміни правової кваліфікації злочину.