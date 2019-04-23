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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31270

Cумской водоканал проведет открытое обсуждение тарифов

КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (открытого слушания) относительно необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение, водоотведение и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведение (с использованием внутридомовых систем) на 2020 год и одобрение / утверждение Инвестиционной программы КП «Горводоканал» Сумского городского совета на 2020 год.

Во исполнение постановления НКРЕКП от 30.06.2017 № 866 «Об утверждении Порядка проведения открытого обсуждения проектов решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», КП «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 28 мая 2019 года в 15:00 в помещении актового зала предприятия по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9 (4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) вопросов необходимости.

Подробности здесь.

Общество КП «Горводоканал» Общественное обсуждение Тарифы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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