Cумской водоканал проведет открытое обсуждение тарифов

Во исполнение постановления НКРЕКП от 30.06.2017 № 866 «Об утверждении Порядка проведения открытого обсуждения проектов решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», КП «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 28 мая 2019 года в 15:00 в помещении актового зала предприятия по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9 (4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) вопросов необходимости.
Подробности здесь.
КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (открытого слушания) относительно необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение, водоотведение и услуги по...
Стационарные телефоны абонотдела КП «Горводоканал» снова работают....
В Хозяйственный суд Сумской области обратилось ПАО «Сумыоблэнерго» с иском к КП «Горводоканал» Сумского городского совета о взыскании 1,3 млн...
На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що проводилося у формі відкритого слухання...
Правительство и «Нафтогаз» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8247...