Cумской водоканал проведет открытое обсуждение тарифов КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (открытого слушания) относительно необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение, водоотведение и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведение (с использованием внутридомовых систем) на 2020 год и одобрение / утверждение Инвестиционной программы КП «Горводоканал» Сумского городского совета на 2020 год.

Во исполнение постановления НКРЕКП от 30.06.2017 № 866 «Об утверждении Порядка проведения открытого обсуждения проектов решений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», КП «Горводоканал» Сумского городского совета сообщает, что 28 мая 2019 года в 15:00 в помещении актового зала предприятия по адресу: г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9 (4-й этаж) состоится открытое обсуждение (слушания) вопросов необходимости. Подробности здесь.