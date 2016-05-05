У Сумах презентують літні наметові табори Сумська платформа реформ та Розумний хаб організовують зустріч «Наметові табори в Сумах: зустріч з організаторами».

16 травня в громадському просторі Розумний хаб відбудеться зустріч з представниками трьох наметових таборів для дітей та молоді, що були започатковані громадськістю та працюють щорічно на постійній основі. Кожен із них має свою мету та концепцію, якими і поділяться під час зустрічі.

Організатори запрошують батьків та всіх зацікавлених на зустріч із представниками альтернативних оздоровчих таборів наметового типу.

У дискусії візьмуть участь представники:

- Табір Миру, ГО «Простір рівних можливостей».

- Наметовий Табір Учнівського САмоврядування «ТУСА», Сумська молодіжна організація «Ліцей».

- Табір «Коловрат» ім. Романа Атаманюка, Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК.

Окрім презентації таборів, також організатори поділяться досвідом створення таких форматів оздоровлення та відпочинку. Формат передбачає можливість ставити запитання, тож запрошуємо всіх охочих.

Початок зустрічі 16 травня о 18:30, вхід вільний.