У Сумах презентують літні наметові табори

16 травня в громадському просторі Розумний хаб відбудеться зустріч з представниками трьох наметових таборів для дітей та молоді, що були започатковані громадськістю та працюють щорічно на постійній основі. Кожен із них має свою мету та концепцію, якими і поділяться під час зустрічі.
Організатори запрошують батьків та всіх зацікавлених на зустріч із представниками альтернативних оздоровчих таборів наметового типу.
У дискусії візьмуть участь представники:
- Табір Миру, ГО «Простір рівних можливостей».
- Наметовий Табір Учнівського САмоврядування «ТУСА», Сумська молодіжна організація «Ліцей».
- Табір «Коловрат» ім. Романа Атаманюка, Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК.
Окрім презентації таборів, також організатори поділяться досвідом створення таких форматів оздоровлення та відпочинку. Формат передбачає можливість ставити запитання, тож запрошуємо всіх охочих.
Початок зустрічі 16 травня о 18:30, вхід вільний.
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