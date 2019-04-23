Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:45351

Сумские копы поймали наркомана с порошком

Вероятно наркотическое вещество обнаружили патрульные у сумчанина.

Патрулируя улицу Заливную, инспекторы заметили подозрительного мужчину. Тот, увидев патрульных, повернул к реке и пытался пройти незамеченным. Стражи порядка остановили 26-летнего сумчанина. Выяснилось, что нервничал он не зря. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него зип-пакетик с белым порошкообразным веществом, вероятно наркотического происхождения.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.

Право Наркотики
view counter

По тематике

10.05.2019 17:17

В Сумах поймали писающего наркомана

На улице Троицкой, у административного здания, патрульные увидели мужчину, который нарушал общественный порядок, а именно справлял естественные потребности....

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях
03.05.2019 10:38

В Сумской СИЗО пытались передать наркотики в туфлях

В Сумском следственном изоляторе была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики
02.05.2019 17:19

В Роменской колонии у осужденного нашли наркотики

В Роменской исправительной колонии № 56 предупреждено преступление в направлении противодействию наркопреступности....

В Сумах наркоман спалился напившись
02.05.2019 14:59

В Сумах наркоман спалился напившись

Патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных роты тактико-оперативного реагирования обнаружил гражданина, находившегося в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения....

Сумские копы нашли наркомана в отключке
01.05.2019 06:49

Сумские копы нашли наркомана в отключке

Мужчина, которому помогали патрульные, имел при себе вещество, похожее на наркотическое....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.