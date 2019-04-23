Сумские копы поймали наркомана с порошком Вероятно наркотическое вещество обнаружили патрульные у сумчанина.

Патрулируя улицу Заливную, инспекторы заметили подозрительного мужчину. Тот, увидев патрульных, повернул к реке и пытался пройти незамеченным. Стражи порядка остановили 26-летнего сумчанина. Выяснилось, что нервничал он не зря. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у него зип-пакетик с белым порошкообразным веществом, вероятно наркотического происхождения.

На место инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.