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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:15395

На Сумщине массово находят устаревшие боеприпасы

За минувшие сутки 75 боеприпасов уничтожено и еще 70 обнаружено.

14 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по обезвреживанию двух 45-мм. артиллерийских снарядов, 27- и 50-мм. минометных мин, 44-х детонаторов, одной 82-мм минометной мины и одного 76-мм. артснаряда, которые ранее обнаружили в Роменском и Великописаревском районах. Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.

В этот же день в 10:41 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас в г. Ромны. Находку обнаружили в поле. По прибытию спасатели идентифицировали находку как одну гранату Ф-1, которая находилась на расстоянии 2 км от жилых домов.

После этого, в 15:30 поступила информация об обнаружении еще 25-ти 50-мм. минометных мин, 3-х 76-мм. артиллерийских снарядов, 5-ти 75-мм. артснарядов и 37-ми детонаторов в лесу с. Перекоповка Роменского района. Опасные боеприпасы находились на расстоянии 500 м от жилых домов.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).

Общество Устаревшие боеприпасы
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