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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 12:27437

Убийцам роменского врача объявили подозрение

Трем жителям Роменщины объявили о подозрении в совершении краж в крупных размерах, разбое, соединенном с причинением тяжких телесных повреждений.

К тому же, одному из фигурантов объявлено еще и о подозрении в совершении убийства из корыстных побуждений.

Как выяснили сотрудники отдела расследования преступлений общеуголовной направленности следственного управления при оперативном сопровождении управления стратегических расследований ГУНП в Сумской области, в состав группы входили двое жителей Ромен и один житель Роменского района.

Последний оказался организатором группы и держал своих подчиненных, что называется, в «ежовых рукавицах». И хотя 30-летний мужчина не имел криминального опыта, однако двое других, 23-летний юноша и 33-летний ранее судимый роменчанин, слушались его безотказно. Кстати, последний имел в собственности автомобиль, который группа использовала в своей преступной деятельности.

Организатор четко определил роли и функции, разработал средства конспирации, придерживался их сам и требовал того же от других, а также финансово обеспечивал деятельность группы и осуществлял распределение полученных средств. Двое его соучастников обеспечивали силовую составляющую преступлений: старший, используя криминальный опыт, взламывал замки и двери, младший в случае необходимости пресекал сопротивление потерпевших.

«Что интересно, сам организатор, собирая информацию о возможных объектах нападения и окружающей обстановке, всегда оставлял за собой роль наблюдателя и координатора, все остальное выполняли его подельники, - комментирует ситуацию Вадим Теличко, начальник отдела расследования преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Сумской области. – Так, от них пострадали жители города Ромны и Роменского района. Один из пострадавших, пожилой мужчина, работавший местным врачом, от нанесенных ему жестоких побоев скончался на месте происшествия».

Сейчас двое злоумышленников находятся под стражей, а один - под круглосуточным домашним арестом. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 УК Украины, то есть совершение преступления с квалифицирующими признаками «повторность», «соединенными с проникновением в жилище» и «совершение организованной группой»; в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины, то есть совершение преступления с квалифицирующими признаками «совмещенным с проникновением в жилище», «соединенный с причинением тяжких телесных повреждений» и «совершенное организованной группой». А одному из них также объявлено подозрение в умышленном убийстве при п.п.6,12 ч.2 ст.115 УК Украины, с квалифицирующими признаками «группой лиц», «корыстные мотивы».

Сейчас досудебное следствие по делу продолжается.

Право Подозрение Ромны Убийство
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