В Тростянце пройдет фестиваль-конкурс «Чайковский FEST- 2019»

Компетентное жюри в составе талантливых музыкантов и преподавателей будет выбирать среди конкурсантов самых талантливых, они и станут лауреатами премии фестиваля классической музыки имени Петра Ильича Чайковского.
Стоит отметить, что в этом году значительно расширена жанровая палитра фестиваля: от джазовых интерпретаций классических произведений до постановки балета.
Участником первого фестивального дня (25 мая) будут Jazz-fusion band «Aramis» (Сумы) - один из самых известных джазовых коллективов Украины. Его история начинает свой путь с 1994 года, когда в Сумах, в то время уже опытный пианист Владимир Прихожай, собрал его первый состав. Сегодня коллектив играет в стилях jazz-rock и fusion, постоянно дает массовые концерты, имеет большое количество сторонников, участвует в различных фестивалях.
26 мая, впервые в Тростянце, зрителей ждет уникальная постановка балета-феерии «Щелкунчик» от Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. Лысенко. Масштабная сцена, качественный звук, свет - все продумано таким образом, чтобы действо на сцене хорошо просматривалось с любого места обширной территории фестиваля.
На Сумщине задержали государственного исполнителя, которая требовала от должника 5 тыс. грн взятки за ускорение снятия наложенных ограничений...
За чашкой кофе тростянчане пообщались с мэром Юрием Бовой....
Электронные информационные табло установили на остановках общественного транспорта в Тростянце....
Сумський осередок Молодого Народного Руху разом з Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА запрошують молодь відвідати фестиваль "Під Покровом Тризуба",...
24 квітня – фестиваль «Писанковий всесвіт»...