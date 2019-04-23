В Тростянце пройдет фестиваль-конкурс «Чайковский FEST- 2019» 24 мая в доме князя Голицына (архитектурной достопримечательности середины XVIII в.) начнется конкурс молодых талантов.

Компетентное жюри в составе талантливых музыкантов и преподавателей будет выбирать среди конкурсантов самых талантливых, они и станут лауреатами премии фестиваля классической музыки имени Петра Ильича Чайковского.

Стоит отметить, что в этом году значительно расширена жанровая палитра фестиваля: от джазовых интерпретаций классических произведений до постановки балета.

Участником первого фестивального дня (25 мая) будут Jazz-fusion band «Aramis» (Сумы) - один из самых известных джазовых коллективов Украины. Его история начинает свой путь с 1994 года, когда в Сумах, в то время уже опытный пианист Владимир Прихожай, собрал его первый состав. Сегодня коллектив играет в стилях jazz-rock и fusion, постоянно дает массовые концерты, имеет большое количество сторонников, участвует в различных фестивалях.

26 мая, впервые в Тростянце, зрителей ждет уникальная постановка балета-феерии «Щелкунчик» от Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. Лысенко. Масштабная сцена, качественный звук, свет - все продумано таким образом, чтобы действо на сцене хорошо просматривалось с любого места обширной территории фестиваля.