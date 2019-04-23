В Конотопе минировали авиазавод (видео)

14 мая около 14.00 на электронный адрес завода поступило сообщение о том, что территория предприятия якобы заминировано. Подробнее - в сюжете Кон-такт.
Сотрудники СБУ благодаря обращению жителей Конотопа установили гражданина Украины, который хранил дома, а также использовал публично предметы с символикой так...
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