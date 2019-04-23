На Сумщине на взятке поймали госисполнительницу На Сумщине задержали государственного исполнителя, которая требовала от должника 5 тыс. грн взятки за ускорение снятия наложенных ограничений

Ахтырской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области при содействии Главного территориального управления юстиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована преступная деятельность государственного исполнителя Тростянецкого районного отдела государственной исполнительной службы.

Установлено, что указанное должностное лицо требовало от человека, который имел долг по неуплате алиментов, неправомерную выгоду. Несмотря на желание мужчины погасить всю сумму, государственный исполнитель обещала ускорить снятие ограничений на управление транспортным средством, выезд за границу и т.п. только после получения 5 тыс. грн.

В среду, 15 мая 2019 года, в собственном кабинете государственный исполнитель получила оговоренную сумму от должника и заверила его, что теперь снимет все ограничения.

В настоящее время проводятся следственные действия, указанное должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.