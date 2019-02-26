На Глухівщині віднайшли цілюще джерело, відоме з 18 століття Працівники Будищанського психоневрологічного інтернату відкопали на території закладу стародавнє джерело, до якого більше 200 років тому сходились хворі для зцілення тіла і душі.

Про це повідомила директор закладу Тетяна Савенко. Вона розповіла, що давно мріяла знайти джерело. Каже, що шукали його майже навпомацки, інтуїтивно, вивчали старі світлини, аби зрозуміти, в якій стороні знаходилась криниця, пише Неделя.

– На старих світлинах побачили колодязь-журавель. Приблизно зрозуміли, де може знаходитись джерело. У минулому році восени викликали спеціалістів, але на тому місці, яке здалось правильним, води не виявили. А ось нещодавно прямо під горою ми побачили невеличкий струмочок у заглибленні. Почали копати, води ставало більше, – ділиться історією знахідки Тетяна Савенко.

Інтернат, який функціонує 96 років, знаходиться в стінах колишнього Петропавлівського чоловічого монастиря. Упродовж 1786-1809 рр. ним керував відомий поборник православної віри Мельхиседек (Значко-Яворський). Він організував при монастирі лазарет, де власноруч лікував мирян травами та освяченою водою.

– Це джерело, яке віднайшли на території колишнього монастиря, з великою ймовірністю є тим самим, яке в кінці 18 століття облаштовував ігумен Мельхиседек. За зціленням люди сходились з усіх усюд. Потім воно було забуте та замулене, – розповідає директор Путивльського державного історико-культурного заповідника Сергій Тупик. – З історичних джерел нам відомо, що свого часу Значко-Яворський навчався в Києво-Могилянській академії та найбільшого успіху досяг у медичній справі.

Сергій Тупик багато років ґрунтовно займався дослідженням історії обителі. Він знає багато цікавих фактів, які описав у книзі «Глухівський Петропавлівський монастир та навколишні села. Історико-краєзнавчі нариси». До речі, поховано Мельхиседека Значко-Яворського в цьому ж монастирі, котрий був зруйнований за радянської влади в 30-х роках. Імовірно, його прах досі знаходиться на тому місці.

У селі Будищі є криниця ще одного відомого настоятеля Петропавлівського монастиря – святителя Димитрія Ростовського, яка відновлена і доглянута. Тож віднайдене джерело планують благоустроїти, зробити криницю, щоб у майбутньому включити цю пам’ятку в туристичний маршрут.