У Сумах відбудеться виставка вишиванок

Вона приурочена до Всесвітнього дня вишиванки. Захід пройде у Сумській обласній науковій бібліотеці. Початок об 11 годині.
В рамках празднования Дней Европы в Украине, в преддверии международного Дня музеев при поддержке управления культуры Сумской облгосадминистрации в Сумском...
С 9 мая в Сумах выставка репродукций картин великого Леонардо да Винчи....
Сегодня, 10 мая, в Арт-центре в Шостке открылась благотворительная выставка «Повернення додому»....
В День памяти и примирения в областной универсальной научной библиотеке открылась выставка «Триумф человека. Жители Украины, которые прошли нацистские концлагеря»....
Сегодня, 7 мая, в Сумской городской галерее состоялось открытие выставки «Зоологизмы» Елены Бояровской....