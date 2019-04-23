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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26450

У Сумах відбудеться виставка вишиванок

Сьогодні, 16 травня , у Сумах відбудеться виставка-презентація вишитих робіт.

Вона приурочена до Всесвітнього дня вишиванки. Захід пройде у Сумській обласній науковій бібліотеці. Початок об 11 годині.

Досуг Выставка Вышиванки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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