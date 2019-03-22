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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:08415

У Сумах збираються влаштувати благодійний гаражний розпродаж

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила працівниця Розумного хабу Анастасія Боярчук.

«Без вступів та зайвих передмов: хочу зробити великий ГАРАЖ SALE у Дворику на Кузнечній.

Чому: по-перше, це класна екологічна тенденція - купувати вживані речі. Тому що це знижує попит на виробництво нових, що, в свою чергу, зменшує кількість пластику, синтетики та інших нерозкладних речей в океанах і грунтах. По-друге, це хороша можливість позбутись непотрібного та спробувати себе в новому амплуа (продавця та рекламщіка).

Зараз шукаю тих, хто хоче або зробити свою точку на гараж сейлі (якщо у вас багато барахла, яке може комусь знадобитись), або надати власні речі для продажу від імені Дворику (якщо у вас їх небагато, це щось із розряду благодійності, кошти з продажу підуть на покупку якісного світла для Дворику та будівництво сцени). Орієнтовна дата - 8 червня.

Чекаю в коменти всіх, хто хотів би увірватись. Ваші лайки та репости це кайф для мене та користь для Дворику», - написала сумчанка.

 
 
Общество Благотворительность Дворик на Кузнечной Распродажа
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