У Сумах збираються влаштувати благодійний гаражний розпродаж

«Без вступів та зайвих передмов: хочу зробити великий ГАРАЖ SALE у Дворику на Кузнечній.
Чому: по-перше, це класна екологічна тенденція - купувати вживані речі. Тому що це знижує попит на виробництво нових, що, в свою чергу, зменшує кількість пластику, синтетики та інших нерозкладних речей в океанах і грунтах. По-друге, це хороша можливість позбутись непотрібного та спробувати себе в новому амплуа (продавця та рекламщіка).
Зараз шукаю тих, хто хоче або зробити свою точку на гараж сейлі (якщо у вас багато барахла, яке може комусь знадобитись), або надати власні речі для продажу від імені Дворику (якщо у вас їх небагато, це щось із розряду благодійності, кошти з продажу підуть на покупку якісного світла для Дворику та будівництво сцени). Орієнтовна дата - 8 червня.
Чекаю в коменти всіх, хто хотів би увірватись. Ваші лайки та репости це кайф для мене та користь для Дворику», - написала сумчанка.
В субботу, 1 июня, в Сумах возле ТРЦ «Лавина» запланировано проведение благотворительного мероприятия, посвященного Дню защиты детей....
2 мая в актовом зале Сумского епархиального управления состоялась пресс-конференция, во время которой были объявлены результаты сбора благотворительных пожертвований в...
26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой....
Благотворительная ярмарка изделий учеников, родителей и учителей КУ ССШ №29 пройдет 26 марта в городской галерее....
26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой....