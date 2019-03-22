Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:58450

В Сумах пройдет благотворительный забег

В субботу, 1 июня, в Сумах возле ТРЦ «Лавина» запланировано проведение благотворительного мероприятия, посвященного Дню защиты детей.

В рамках мероприятия состоятся зарядка, благотворительный забег вокруг озера Чеха, а также соревнования по программе «Детская легкая атлетика IAAF». Целью проведения забега является сбор средств для детей с ограниченными физическими возможностями.

Для участников в возрасте до 18 лет участие в забеге бесплатно.

Для лиц старше 18 лет рекомендуется взнос для участия в забеге составляет 100 грн.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить письмо-согласие на участие в соревнованиях для участников в возрасте от 14 лет, или письмо-согласие для родителей на участие в соревнованиях ребенка в возрасте до 14 лет. Для регистрации на участие в забеге участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также рекомендуется пройти предварительную регистрацию, заполнив онлайн-анкету.

Спорт Благотворительность Забег
view counter

По тематике

У Сумах збираються влаштувати благодійний гаражний розпродаж
Сегодня 09:08

У Сумах збираються влаштувати благодійний гаражний розпродаж

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила працівниця Розумного хабу Анастасія Боярчук....

Больше миллиона гривен собрала благотворительная акция «К светлому дню - светлые поступки»
02.05.2019 20:05

Больше миллиона гривен собрала благотворительная акция «К светлому дню - светлые поступки»

2 мая в актовом зале Сумского епархиального управления состоялась пресс-конференция, во время которой были объявлены результаты сбора благотворительных пожертвований в...

В Сумах пройдет благотворительный вечер
25.03.2019 08:40

В Сумах пройдет благотворительный вечер

26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой....

Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку
22.03.2019 13:43

Сумчан приглашают на благотворительную ярмарку

Благотворительная ярмарка изделий учеников, родителей и учителей КУ ССШ №29 пройдет 26 марта в городской галерее....

Сумчан приглашают на благотворительный вечер
22.03.2019 09:38

Сумчан приглашают на благотворительный вечер

26 марта в Сумах пройдет творческий благотворительный вечер сумской поэтессы Ларисы Перминовой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.