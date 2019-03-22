В Сумах пройдет благотворительный забег

В рамках мероприятия состоятся зарядка, благотворительный забег вокруг озера Чеха, а также соревнования по программе «Детская легкая атлетика IAAF». Целью проведения забега является сбор средств для детей с ограниченными физическими возможностями.
Для участников в возрасте до 18 лет участие в забеге бесплатно.
Для лиц старше 18 лет рекомендуется взнос для участия в забеге составляет 100 грн.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить письмо-согласие на участие в соревнованиях для участников в возрасте от 14 лет, или письмо-согласие для родителей на участие в соревнованиях ребенка в возрасте до 14 лет. Для регистрации на участие в забеге участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Также рекомендуется пройти предварительную регистрацию, заполнив онлайн-анкету.
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