В Сумах пройдет благотворительный забег В субботу, 1 июня, в Сумах возле ТРЦ «Лавина» запланировано проведение благотворительного мероприятия, посвященного Дню защиты детей.

В рамках мероприятия состоятся зарядка, благотворительный забег вокруг озера Чеха, а также соревнования по программе «Детская легкая атлетика IAAF». Целью проведения забега является сбор средств для детей с ограниченными физическими возможностями.

Для участников в возрасте до 18 лет участие в забеге бесплатно.

Для лиц старше 18 лет рекомендуется взнос для участия в забеге составляет 100 грн.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить письмо-согласие на участие в соревнованиях для участников в возрасте от 14 лет, или письмо-согласие для родителей на участие в соревнованиях ребенка в возрасте до 14 лет. Для регистрации на участие в забеге участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также рекомендуется пройти предварительную регистрацию, заполнив онлайн-анкету.