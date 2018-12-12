Сумчан приглашают на открытое занятие по акройоге

С 10:00 до 12:00 в сквере «Дружба» пройдет первое занятие на траве в этом году.
«Устраиваем акройожное веселье на свежем воздухе)
Кто может прийти? - Любой, от 16-ти до 60-ти!
Что входит в программу:
- спортивные разогревающие игры;
- парные растяжки и подготовки;
- простые, но эффектные акройогичные асаны (для классных фоточек)
- групповые пирамиды;
- чаечек с вкусняшками.
Что с собой взять? - каремат, удобную эластичную одежду, чай / печеньки, друга / подругу!
Вход свободный!» - пишут организаторы из SAY - Sumy AcroYoga.
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16 декабря в Сумах пройдет благотворительное занятие по йоге для всей семьи....