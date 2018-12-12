Сумчан приглашают на открытое занятие по акройоге В воскресенье, 19 мая, в Сумах пройдет открытое занятие по акройоге.

С 10:00 до 12:00 в сквере «Дружба» пройдет первое занятие на траве в этом году.

«Устраиваем акройожное веселье на свежем воздухе)

Кто может прийти? - Любой, от 16-ти до 60-ти!

Что входит в программу:

- спортивные разогревающие игры;

- парные растяжки и подготовки;

- простые, но эффектные акройогичные асаны (для классных фоточек)

- групповые пирамиды;

- чаечек с вкусняшками.

Что с собой взять? - каремат, удобную эластичную одежду, чай / печеньки, друга / подругу!

Вход свободный!» - пишут организаторы из SAY - Sumy AcroYoga.

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